Les directions d’école s’attendent à un remue-ménage

Il y a à peine 24 heures, le premier ministre du Québec François Legault annonçait le retour en classe pour les écoles primaires. Depuis, c’est un branle-bas de combat, de questionnements et de préparation pour les directions d’établissement afin d’accueillir les jeunes dès le 11 mai. Directeur des écoles Camille-Marcoux et Mgr-Blanche de Sept-Îles, Daniel Giasson voit d’un bon œil la reprise.

« Je suis content de recommencer. Il faut boucler la boucle, finir l’année en beauté. Il faut reprendre une routine régulière. Dans le contexte actuel, où il ne reste que 30 cas (après avoir soustrait les cas guéris) dans la MRC (Sept-Rivières), il faut revenir graduellement », a-t-il mentionné, au terme d’une réunion avec les directeurs des autres écoles.

M. Giasson est conscient qu’il faudra tout de même faire attention et que les mesures doivent être respectées tant bien que mal, mais « ça demeure des enfants ».

« Il y a des craintes à enlever chez plusieurs personnes. Le risque zéro ne sera jamais là. On ne peut pas rester confiner durant deux ans. Il faut se retrousser les manches. Les craintes des enseignants sont variables d’une personne à l’autre. On comprend ça. Il faut sécuriser 100 % du milieu scolaire », a-t-il souligné.

D’ici la reprise, les directions des établissements et le personnel auront tout un défi de réorganisation. « On n’aura pas trop de deux semaines », a soutenu Daniel Giasson. « Il faut rouvrir avec les conditions demandées. Ça nécessite un remue-ménage. Chaque jour, il y aura des questions et des réponses.