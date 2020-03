Les députés de la Côte-Nord appuient la décision de Québec

Bien qu’ils qualifient cette décision de « difficile mais nécessaire », les députés de Duplessis et de René-Lévesque, Lorraine Richard et Martin Ouellet, appuient la décision de Québec d’interdire toute circulation non essentielle entre la Côte-Nord et les grands centres.

Dans un communiqué commun émis hier, les députés du Parti québécois lancent un appel à tous les citoyens du Québec : il faut respecter cette consigne importante.

La députée de Duplessis promet de surveiller le dossier du transport, qui l’interpelle particulièrement, dont les interruptions de service annoncées récemment par certains transporteurs, dont Air Canada. « Nous sommes en communication constante avec le gouvernement afin que des solutions soient trouvées », assure-t-elle.

Lorraine Richard promet de veiller à ce que soient maintenus les liens aériens, maritimes, ferroviaires et routiers pour le transport des biens essentiels et des personnes n’étant pas visées par l’interdiction. « Il ne faut pas s’inquiéter, les déplacements essentiels demeureront permis », précise-t-elle.

Martin Ouellet souligne qu’en matière de personnel et d’équipements médicaux, la région ne dispose pas des mêmes ressources que Montréal et Québec. « Dans les régions comme la nôtre, nous devons composer au quotidien avec cette réalité; par conséquent, dans le contexte actuel, nous devons tout faire pour limiter le nombre de patients supplémentaires dans nos hôpitaux et nos cliniques. Restreindre la circulation contribuera à réduire le nombre de cas dans la région, donc à atteindre cet objectif », conclut le député de René-Lévesque.