Les dentistes se préparent

Les cliniques de soins dentaires pourront rouvrir leurs portes le 1er juin. Toutefois, aux dires de Dominic-Mathieu Duret de la Clinique dentaire Ouellet et Duret, « les premières semaines seront consacrées à la gestion des urgences qui seront sélectionnées selon un ordre de priorités ».

« Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir afin d’appliquer les règles et de reprendre du service le plus rapidement possible », souligne M. Duret.

Selon ce qu’il rapporte, il y a une « grande confusion » au niveau de l’approvisionnement en masques N95, jaquettes chirurgicales, visières, systèmes de purification d’air et autres équipements. « Nos fournisseurs sont déjà en rupture de stock depuis plusieurs semaines ».

Optimisme

Malgré tous les défis qui se pointent, M. Duret est optimiste quant au maintien des soins dentaires de grande qualité. Lui et son équipe seront là pour accompagner la population « avec le plus grand respect dans leurs besoins et surtout dans la résolution de problèmes dentaires prioritaires pour les prochaines semaines ».

Les dentistes reprendront donc du service dès que possible, à compter du 1er juin, avec des mesures exceptionnelles, de façon très sécuritaire pour la protection des employés et de la clientèle.

« Les équipes dentaires sont déjà des experts en termes de stérilisation/désinfection », soutient M. Duret, qui mentionne que ses collègues « en or » travaillent déjà depuis plusieurs semaines à préparer un retour bien orchestré.

Facture à la hausse?

Avec toutes les nouvelles mesures qui seront mises en place, la clientèle pourrait avoir à payer un peu plus cher pour les soins dentaires.

« Des augmentations de prix sont possibles, surtout pour couvrir les matériaux jetables spécifiques aux protections nécessaires pour le personnel et la sécurité des traitements. Les prix des traitements étant établis selon les coûts de production et d’opération, en pratique, nous allons faire le maximum possible afin de minimiser l’impact sur notre clientèle », a précisé M. Duret.