Les dentistes, les coiffeurs et services d’esthétique reprendront le 1er juin

Le gouvernement du Québec a obtenu le feu vert de la Santé publique pour ouvrir d’autres secteurs d’activités de soins et de service de l’économie de la province.

Les soins corporels, les soins esthétiques, et les soins de santé privés pourront reprendre leurs activités dès 1er juin.

Les soins de santé privés, comme les dentistes, seront autorisés à ouvrir, et ce, partout dans la province.

Les soins corporels de coiffure, d’esthétique, de barbier, pourront aussi reprendre vie dès le 1er juin, à l’exception de la CMM (Communauté métropolitaine de Montréal) et la MRC de Joliette.

Dès 15h30 ce mercredi 20 mai, Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux et Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale partageront des précisions sur les modalités de cette reprise de service, arrêté par la pandémie de COVID-19 en mars.