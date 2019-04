Les conditions ralentissent le Bella Desgagnés

Le N/M Bella Desgagnés devra sauter quelques escales en Basse-Côte-Nord. En raison des forts vents et de la glace dans le golfe, le navire, qui assure la desserte de ce secteur et de l’île d’Anticosti, accuse plusieurs jours de retard sur son horaire régulier.

«Devant l’indisponibilité des brise-glaces à porter assistance et la présence importante de glace que le navire doit contourner dans le golfe, il sera impossible d’accéder aux ports de Saint-Augustin, La Tabatière et Tête-à-la-Baleine», indique la Compagnie Relais Nordik.

Le N/M Bella Desgagnés se dirigera donc directement vers Harrington Harbour. Le navire a tout de même été en mesure de desservir l’ensemble des ports de la desserte sur son trajet en aval.

Les clients sont priés de suivre les progrès du navire en consultant le site web , lequel est mis à jour régulièrement.

«La Compagnie invite aussi tous les utilisateurs à vérifier auprès de leur agent local afin de déterminer les heures estimées d’arrivée et de départ dans leur port. La Compagnie mettra tout en œuvre pour minimiser les impacts et revenir à l’horaire régulier le plus rapidement possible.»