Les clubs de motoneigistes se disent prêts

Alors que les premiers flocons sont apparus, les clubs de motoneige de la région se préparent à une saison qui s’annonce plutôt particulière en raison du contexte de la pandémie.

Au club OOK-PIK de Sept-Îles, les bénévoles ont déjà commencé à s’activer pour s’assurer que les sentiers soient prêts.

Malgré le contexte, le président du club, Michel Thibeault, est confiant que l’expérience pour les motoneigistes sera aussi agréable que les années précédentes. Selon lui, le gouvernement a donné des consignes claires pour ce genre d’activités. De plus, la saison de randonnée pour les quatre roues s’est déroulée de façon sécuritaire ce qui devrait être un bon indicateur pour les sentiers de motoneige selon Michel Thibeault.

Par contre, il remarque que plusieurs motoneigistes hésitent à prendre leur carte d’accès. Le président du club OOK-PIK explique : « Certains ont peur que les sentiers ferment comme au mois de mars 2020 et qu’ils perdent une partie de leur saison. Je pense qu’on est capable d’agir de façon responsable et ainsi ne pas donner de raison pour que les sentiers soient fermés.»

À noter que les deux abris dont s’occupait le club OOK-PIK ont dû être enlevés. Michel Thibeault ne sait pas si de nouveaux abris seront installés, en raison du fait que ce type d’installation a souvent été la cible d’actes de vandalisme.

Port-Cartier

Pour Guy Fortin du club de motoneigistes Odanak de Port-Cartier, la saison s’annonce plutôt bonne malgré toutes les circonstances. Il affirme : « Je crois qu’avec tout ce qu’on vécu cette année, les gens ont besoin de prendre l’air donc ça peut être bon pour les clubs de motoneige. »

Les bénévoles du club Odanak sont déjà au travail pour que les sentiers soient prêts. Plusieurs kilomètres de sentier ont été débroussaillés et deux nouvelles traverses ont été construites.

Pour l’instant, la vente de cartes de membre se déroule en ligne et celle-ci va plutôt bien. M. Fortin rappelle que la prévente des cartes se déroule jusqu’au 9 décembre et qu’en achetant leur droit d’accès avant cette date, les usagers peuvent bénéficier d’un rabais de 80$.

Le club qui a en moyenne 300 membres a dû annuler son assemblée générale annuelle en raison des circonstances reliées à la COVID-19. M. Fortin ajoute qu’il espère qu’au cours des prochaines années, des gens s’impliqueront au sein du club pour assurer une relève.

De son côté, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) indique par voie de communiqué que bien que la pratique de cette activité soit différente cette année en raison du contexte, il ne s’agit pas « d’une raison suffisante pour mettre une croix sur la saison. » Selon la FCMQ, le mot d’ordre pour les clubs sera avant tout de respecter les consignes de la santé publique notamment pour la gestion de l’ouverture des sentiers et l’ouverture des relais. De plus, il est probable, selon l’organisme à but non lucratif, que les motoneigistes doivent rester dans leur région pour pratiquer cette activité.

La FCMQ qui représente 198 clubs au Québec affirme aussi qu’elle n’a pas l’intention de fermer les sentiers cet hiver comme cela avait eu lieu au mois de mars 2020.