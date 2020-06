Les cheveux d’Ariel Auger rapportent plus de 4 600 $ à Leucan

La jeune Ariel Auger se souviendra longtemps de son 9e anniversaire. La journée du dimanche 31 mai aura été fébrile en émotions pour elle. Les larmes et la fierté se sont mélangées, et pour cause. Elle s’est fait raser les cheveux au profit de Leucan. Au moment d’écrire ces lignes lundi en avant-midi, plus de 4 650 $ avaient été recueillis par la Septilienne.

C’est la série Alexa et Katie sur Netflix, série dans laquelle une jeune fille est atteinte du cancer, qui a inspiré Ariel à poser ce geste marquant.

« Je le fais pour les personnes qui ont le cancer et qui perdent leurs cheveux. Je pourrai donner mes cheveux pour des perruques », a-t-elle laissé savoir quelques jours avant le Défi têtes rasées de Leucan. Elle pourra faire don de ses « lulus » coupés au ciseau avant de voir le reste de sa chevelure tomber sur le plancher.

Alors que sa mère Sabrina Imbeault lui rasait les cheveux dimanche, les larmes coulaient pour la jeune fêtée, mais aussi pour ses parents, la fierté envahissant la maisonnée. « À 9 ans, elle a le cœur et la lucidité de cette ampleur », a témoigné son père Tommy Auger.

« C’est beaucoup d’émotions et de larmes. Elle est très fière de ce qu’elle a accompli, malgré le choc de se voir pour la première fois sans cheveux. Elle s’est habituée très rapidement, malgré le froid! Toute la famille est remplie de gratitude envers tous ceux et celles qui ont donné si généreusement », a-t-il renchéri en entrevue.

« Elle a une grandeur d’âme d’une adulte », a laissé entendre la chargée de projets, développement philanthropique pour Leucan, Laurie Gingras.

Donner encore

La population peut encore donner à Ariel Auger pour le Défi têtes rasées Leucan. Les dons sont acceptés jusqu’en novembre en cliquant ICI.