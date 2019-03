Les Championnats régionaux prennent leur envol

Une cinquantaine d’équipes de hockey mineur de la région ont rendez-vous sur les glaces des arénas Conrad-Parent et Guy Carbonneau de Sept-Îles dès 17h15 ce soir (27 mars). Elles seront en action pour la dernière compétition de Hockey Côte-Nord de la saison, les Championnats régionaux.

Les formations participantes des catégories atome, pee-wee, bantam et midget se disputeront les grands honneurs dans le simple lettre (A et B) et dans le double lettre.

Pour le BB, l’enjeu est une participation à la Coupe Dodge, à l’exception du pee-wee BB, classe pour laquelle les Basques de Sept-Îles sont qualifiés d’office pour le Championnat provincial en raison du forfait des Vikings de Baie-Comeau. Les locaux rivaliseront cependant avec les Macareux de Havre-Saint-Pierre, qui ont été tout simplement dominants en saison (20 victoires en 20 matchs) et en tournois dans le A (13 victoires en autant de parties).

