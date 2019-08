Les cégépiens font leur rentrée dans un esprit festif

Le Cégep de Sept-Îles a accueilli plus de 600 étudiants la semaine dernière avec un beach party, un spectacle de Qualité Motel et plusieurs activités d’intégration dans le cadre d’une rentrée festive nouveau genre.

Caroline Michaud, conseillère en information scolaire et en communications au Cégep de Sept-Îles, explique que le nouveau concept vise à remplacer les initiations qui ont disparu il y a quelques années.

« On s’est rendu qu’il y avait un manque au niveau de l’intégration. Les initiations, ça servait à ça, tisser des liens entre les étudiants des autres programmes et des autres années. Alors on s’est demandé comment tourner ça pour que ce soit plus positif qu’une initiation », observe-t-elle.

Les étudiants ont fait leur rentrée le lundi 19 août. Le jeudi soir, ils ont eu la chance de faire connaissance entre eux lors des 5 à 8 organisés par les professeurs et étudiants des différents programmes. Les futurs infirmières et infirmiers ont même eu droit à divers jeux et activités dès 6 heures du matin pour refléter les horaires du métier!

« Déjà, on sent que ça a eu un bel effet. Tout le monde était de super bonne humeur, a créé des liens et a aimé ça. Je crois vraiment que c’est quelque chose qui va revenir d’année en année », prédit Caroline Michaud.

Les festivités se sont poursuivies le vendredi après-midi avec un beach party au lac des Rapides, suivi d’un grand barbecue dans le stationnement du cégep. La rentrée s’est conclue en force avec le spectacle de musique électronique du groupe Qualité Motel.

Virage de la vie étudiante

Les nouvelles activités d’intégration s’insèrent dans un virage plus global du Cégep de Sept-Îles au niveau de la vie étudiante.

L’institution d’enseignement dévoilera d’ailleurs ce jeudi 29 août les détails des travaux d’aménagement du hall d’entrée ainsi que sa nouvelle image de marque.

« Il faut y aller d’une autre façon pour que le hall d’entrée devienne un lieu de rassemblement plutôt qu’un lieu d’activités obligatoires », affirme la conseillère en communications.

Mini-boom international

Parmi les quelque 610 étudiants du cégep, on note la présence de 48 étudiants internationaux, dont 24 sont nouveaux de cette année. Cette forte hausse est attribuable au travail de Kyra Robertson, la nouvelle conseillère à l’international du cégep depuis environ un an.

« Elle est dédiée à temps plein aux étudiants internationaux, tant au recrutement qu’à leur intégration ici. Elle va en France, participe à des salons, fait le suivi jusqu’à leur arrivée à Sept-Îles, puis continue d’être un peu leur référence au cégep même lorsqu’ils ont débuté les cours », applaudit Mme Michaud.