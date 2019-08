Les Bettez, Poulin et Bouchard de demain se préparent

Les Ann-Sophie Bettez, Marie-Philip Poulin et Mélodie Bouchard de demain sont attendues à Port-Cartier les 31 août et 1er septembre. Les filles de la région sont conviées au camp automnal de hockey féminin.

L’invitation s’adresse aux joueuses des catégories novice, atome, pee-wee, bantam, midget et même junior, qu’elles soient nouvelles ou anciennes.

Des entraînements sur et hors glace lors des deux journées permettront la formation des équipes pour les showcases d’automne, les tournois et la Coupe Dodge. Les gardiennes de but profiteront de cliniques pour elles. Des ateliers et conférences figurent aussi au programme.

Les responsables du volet féminin à Hockey Côte-Nord présenteront également le personnel d’entraîneurs des équipes régionales et le calendrier des activités (entraînements, matchs et compétitions) pour la saison 2019-2020.

Il en coûte 25$ par fille pour le camp automnal. Les inscriptions se prennent via la page Facebook « Hockey Féminin Côte-Nord » ou en communiquant avec François Tremblay, par courriel à groupeefc1@gmail.com, ou par téléphone au 418 587-2520.