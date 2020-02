Les Basques garderont de précieux souvenirs de leur participation au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec

Les résultats et la déception de la défaite peuvent être vite oubliés. Les souvenirs de leur participation au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, eux, resteront à tout jamais gravés dans la mémoire des jeunes Basques de Sept-Îles pee-wee BB.

« Au niveau hockey, on a joué dans le AA et on a très bien performé, on a été de calibre », souligne Yann Rodgers, entraîneur-adjoint et gérant de la formation nord-côtière qui a vu son parcours au prestigieux tournoi s’arrêter en quart de finale, s’inclinant 4-0 face aux Titans de la Rive-Nord, battu en grande finale par le Austrian Select.

Si l’expérience hockey suivra les joueurs des Basques de Sept-Îles pour la continuité de leur saison 2019-2020, tout ce qui a entouré l’événement fera partie des souvenirs qu’ils se rappelleront certainement toute leur vie. Une participation au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, ça n’arrive qu’une fois, parfois deux comme hockeyeurs.

« Il y a tellement de choses qui entourent l’événement », avance Yann Rodgers. Les fameux échanges d’épinglette sont d’ailleurs source de souvenir. «C’est un événement pour lequel tout le monde veut participer. Oui il y a eu le côté déception, mais ç’a duré une heure après le match. Ils (les joueurs) ont profité en masse de l’événement. Tout le monde est content et gardera de bons souvenirs », conclut-il.