Les Aventuriers Voyageurs : la Tanzanie à l’honneur

Pour les Aventuriers Voyageurs, l’année 2020 débutera sur la Côte-Nord avec la présentation d’un film-voyage découlant d’un safari sauvage en Tanzanie réalisé par Michel Léveillé. Il sera projeté le 14 janvier à 19 h et le 15 janvier à 13 h aux Ciné-Centres de Baie-Comeau et de Sept-Îles.

C’est en 4×4 et en tente que Michel Léveillé invite les cinéphiles à découvrir l’Afrique sauvage. Lors de ce safari, il s’est arrêté au parc de Serengeti et au cratère du Ngorongoro que plusieurs qualifient comme une véritable arche de Noé. À cet endroit, buffles, hippopotames et flamants roses se côtoient en toute harmonie.

Cet aventurier est aussi allé à la rencontre des Hadzabés, un des plus anciens peuples de chasseurs-cueilleurs connus à ce jour, et des Massaïs, des guerriers semi-nomades. Il s’est aussi arrêté dans les somptueuses plages de sable blanc de l’île de Zanzibar.

Les Aventuriers Voyageurs est un organisme à but non lucratif qui distribue des films et des conférences de voyage dans plus de 50 cinémas et salles de spectacles, ainsi que dans les écoles, les bibliothèques, les municipalités et les résidences pour personnes âgées. Ces lieux de diffusion sont mis à la disposition de nouveaux cinéastes et conférenciers.

Au besoin, des formations sont également offertes pour les débutants qui souhaitent s’initier à la réalisation de leur propre film.