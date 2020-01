Les aspirants surveillant-sauveteurs doivent suivre la formation Premiers soins général/DEA

La formation Premiers soins – général/DEA (défibrillateur externe automatisé) est obligatoire pour ceux et celles qui veulent travailler comme surveillant-sauveteur. Le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Sept-Îles la dispensera les 27 et 28 février.

Cette formation prévue à la fin février s’adresse aux personnes âgées de 13 ans et plus. Elles doivent cependant détenir un certificat Médaille de bronze de la Société de sauvetage.

Ce cours est requis pour ceux et celles qui veulent suivre par la suite la formation de Sauveteur national – piscine.

Les inscriptions se prennent, jusqu’au 14 février, par téléphone au 418 962-2525, poste 2998 ou poste 2996. Il en coûte 140 $ pour le cours.