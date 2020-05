Les artistes sont invités à créer une signature visuelle distinctive pour la promenade du Vieux-Quai

Le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Sept-Îles veut « encadrer le paysage » d’ici sur la promenade du Vieux-Quai. Un appel aux artistes et artisans est donc lancé pour la conception de cadres géants.

Les œuvres retenues seront installées à deux endroits phares de la promenade du Vieux-Quai, soit près de la tente jaune et du côté de la marina. La population et les visiteurs pourront immortaliser leur passage, sur fond de magnifiques paysages septiliens.

« On souhaite se donner une signature visuelle distinctive. C’est pourquoi nous faisons appel aux artistes d’ici dont la création se nourrit des paysages et des espaces nord-côtiers », mentionne Pascale Malenfant, agente culturelle à la Ville de Sept-Îles.

Les artistes et artisans devront réaliser leur cadre selon quelques critères, notamment l’utilisation de matériaux durables et résistants, et une intégration harmonieuse à l’environnement.

Ceux et celles qui sont intéressés à soumettre un projet ont jusqu’au 11 juin prochain pour se manifester. Les détails de l’appel de dossiers et le formulaire en ligne à remplir sont sur le site Internet de la Ville de Sept-Îles, sous l’onglet Loisirs et culture/Arts et culture.

Un comité de sélection analysera les différents concepts soumis. Les artistes ou artisans retenus recevront un cachet et une allocation pour l’achat des matériaux. Les projets retenus devront être livrés au plus tard le 25 juillet.