Les archives fêtent leurs cent ans

Fondées en 1920, les Archives nationales du Québec fête leurs cent ans.

Les archives sont un des acteurs les plus actifs de la préservation du savoir et de la transmission de la mémoire au Québec. Pour Jean-Louis Roy, président-directeur général de la bibliothèque et archives nationales du Québec, « les Archives nationales du Québec sont l’âme d’une nation puisqu’elles témoignent de la construction, par le peuple québécois, d’une société avancée, culturellement et socialement, à l’extrême est du continent nord-américain. Les archives constituent un bien commun enrichi par tous ceux et celles qui ont apporté leur concours à cette construction singulière. En ce sens, les archives contribuent à renforcer notre société du savoir québécois. »