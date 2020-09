Les animaux importuns huit fois plus signalés qu’en 2019

Du 21 août au 9 septembre, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a reçu huit fois plus de signalements d’animaux importuns (comme les ours) qu’en 2019 pour la Côte-Nord. Au total, 115 signalements, dont la majorité se situe en Haute-Côte-Nord et Manicouagan, ont été reçus alors que l’an dernier, pour la même période, 15 signalements avaient été enregistrés.

« Il s’agit d’une année exceptionnelle », commente le relationniste de presse au MFFP Sylvain Carrier. Actuellement, le bureau de Forestville (Tadoussac à Colombier) a reçu 44 signalements, le bureau de Baie-Comeau (Pessamit à Baie-Trinité) a reçu 60 signalements. Le bureau de Sept-Îles a reçu six signalements, Havre-Saint-Pierre trois signalements et Schefferville deux signalements.

« Il est à noter qu’un signalement n’équivaut pas nécessairement au nombre d’ours présents considérant que ceux‑ci peuvent parcourir une distance importante et sont plus facilement repérables par les citoyens », précise toutefois M. Carrier.

Captures

Durant la période du 21 aout au 9 septembre, les agents de protection de la faune (APF) de Forestville ont capturé sept ours, soit quatre à Forestville, un à Tadoussac et deux à Portneuf-sur-Mer. Les APF de Baie-Comeau ont capturé sept ours, soit, un à Pessamit, deux à Raguenau, un à Chute‑aux‑Outardes, un à Baie-Comeau et deux à Godbout. Un ours a dû être abattu, car l’animal était blessé gravement.

« Lorsqu’ils sont capturés, les ours sont endormis. Une étiquette jaune est placée sur une oreille de l’ours et l’animal est déplacé à plus de 100 km de son lieu de capture », d’expliquer le relationniste.

Le bureau de Forestville possède trois cages à ours, tout comme celui de Baie-Comeau. Les cages sont installées selon les signalements reçus.

« Nous suivons l’évolution de la situation pour installer la cage au meilleur endroit. Nous déplaçons les cages dans le but d’être efficaces dans les captures. Quand un ours est capturé, la cage est ensuite déplacée dans un autre secteur pour combler un autre besoin. Il est possible qu’une cage soit temporairement enlevée lorsque nous devons endormir un ours dans un arbre. La cage sera replacée ultérieurement ou déplacée dans un autre secteur, s’il n’y a plus de signes de présence d’ours », indique le relationniste.

Selon Sylvain Carrier, le manque de nourriture en forêt pourrait expliquer pourquoi les ours sont attirés hors de leur habitat naturel. « Les ours se nourrissent de petits fruits comme les bleuets. Les petits fruits se font plutôt rares cette année », conclut-il.

Rappelons que deux attaques d’ours ont eu lieu dans le sentier des Morillons aux Bergeronnes le 18 juin et le 1er juillet, alors que des touristes s’étaient retrouvés entre une mère et son ourson. Les agents du MFFP avaient installé une cage dans le secteur.