Les Anges de la rentrée veulent aider les enfants pour la rentrée scolaire

Trois cahiers trois trous Canada, 50 feuilles mobiles, une boîte de 24 crayons à colorier, deux gommes à effacer, et la liste continue. Même si on est en plein cœur de l’été, il est déjà temps de penser au matériel pour la prochaine année scolaire. Ces nombreux achats et les frais d’inscription à l’école représentent un certain coût pour les parents. Les Anges de la rentrée, organisme orchestré par le Club Richelieu féminin – Les demoiselles de Sept-Îles, veulent soutenir les familles des milieux défavorisés, en collaboration avec L’Envol – Maison de la famille.

L’objectif des Anges de la rentrée est de recueillir des fonds pour l’achat de matériel scolaire pour les enfants des familles ciblées via les demandes reçues par L’Envol. Le club accepte aussi le matériel neuf. Afin de remercier les donateurs, plusieurs prix de présence seront tirés parmi ces derniers.

La récolte se fait du 14 au 31 juillet, en argent via la plateforme Simplik, ou en communiquant sur Facebook avec Les demoiselles de Sept-Îles.

« Nous désirons que tous les enfants soient sur le même pied d’égalité pour le début de leur année scolaire. Un souci de moins pour les parents et une initiative qui permettra aux jeunes d’être outillés adéquatement et de mieux se concentrer sur leur apprentissage », souligne Jessica Bélisle, présidente du Club Richelieu féminin.

Il s’agira de la première activité officielle du Club Richelieu féminin – Les demoiselles de Sept-Îles. Le montant souhaité pour cette première campagne est de 5 000 $. Les surplus serviront à L’Envol pour de futurs besoins dans l’année, toujours en lien avec le milieu scolaire.

Le Club Richelieu féminin – Les demoiselles de Sept-Îles, fondé à l’automne 2019, a comme mission de soutenir les causes touchant les enfants et les femmes de Sept-Îles. Il assurera aussi la gestion des Anges du bal pour les bals de finissants.