Les adeptes de vélo sont conviés au Défi Norcycle

Les adeptes de vélo de montagne sont attendus sur les pistes du Centre de plein air du lac des Rapides ce dimanche 7 juillet. Le Club Norcyle de Sept-Îles est l’hôte de la troisième étape de la saison du Circuit régional Mon Vélo.

Les inscriptions pour le Défi Norcycle – XCO se prendront sur place entre 9h et 10h. Les adultes devront débourser 14$, les 17 ans et moins et ceux du volet récréatif 10$.

Les départs des différentes catégories (jeunes et adultes) seront donnés à partir de 10h30. Les participants doivent avoir leur licence de la FQSC, licence qu’ils pourront se procurer sur place. Elle est au coût de 10$ pour les classes junior, senior et maître et 5$ pour l’atome, le pee-wee, le minime et le cadet.

L’événement sera suivi de la remise de médailles, de prix de présence et d’un repas. Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur le groupe Facebook «Club de vélo NORCYCLE Sept-Îles».