Les adeptes de motocross de tous âges attendus au parc MX

Le motocross n’a pas d’âge. Les responsables du parc MX de Sept-Îles veulent de la relève et ils font pour. Un circuit pour enfants a été érigé sur le site, installation qui permettra aux tous petits de s’initier et de s’entraîner au motocross et aux sports motorisés en toute sécurité.

« Désirant assurer la relève et permettre aux non-initiés de découvrir ce sport, la nouvelle organisation a suscité l’aide de plusieurs partenaires locaux afin de mettre en œuvre le projet de piste pour enfants », mentionne Tommy Power, un des administrateurs derrière la récente relance du Parc MX de Sept-Îles. Le site compte également un parcours plus long, qualifié de « calibre provincial ».

Quelques partenaires ont permis à l’organisation du Parc MX d’assurer la relance de ce site de motocross situé à côté de l’autodrome de Moisie, à une quinzaine de kilomètres à l’est de Sept-Îles. « Leur confiance et leur générosité sont essentiels au développement sportif de notre région », a mentionné M. Power, accompagné dans le projet de son fils Samuel et de Donat Lebrasseur Jr.

Les amateurs de sports motorisés et les curieux pourront voir les installations et essayer les circuits dès cette fin de semaine, de 9h à 16h. L’accès aux pistes est au coût de 10 $ pour la petite piste et de 20$ pour la grande. Des cartes de membres avec accès privilégié sont également disponibles. Pour plus de détails, rendez-vous sur la page Facebook Parc MX Sept-Îles ou téléphonez à Tommy Power au 418 965-0071.