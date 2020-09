Les adeptes de courses à pied sont conviés à une course virtuelle

Tu as prévu enfiler tes souliers de jogging cette fin de semaine et enjamber les kilomètres, que ce soit à la marche ou à la course? Pourquoi ne pas le faire dans le cadre d’une course virtuelle!

Les adeptes de course à pied ont été privés de leurs événements cet été en raison de la COVID-19. La Port-Cartoise Brigitte Chamard, qui tenait particulièrement au Demi-marathon Rosaire Roy, a décidé d’organiser une course virtuelle. Vous pourrez y participer ce samedi ou ce dimanche, ou les deux jours, soit les 19 et 20 septembre.

Cet événement est entièrement gratuit et ceux et celles qui sont habitués de courir avec des écouteurs, vous serez informés durant votre parcours de votre position et de votre cadence, tout en pouvant vous motiver avec votre musique préférée.

Pour vous inscrire, vous cliquez sur un des liens suivants, en téléchargeant l’application et en vous créant un compte, selon la distance de votre choix, que ce soit à la marche ou à la course.

Pour le 5 km marche :

https://justmoveapp.app.link/kZvCg2pjC9

Pour le 10 km marche :

https://justmoveapp.app.link/78g1I3mjC9

Pour le 5 km course :

https://justmoveapp.app.link/ZshPv8gjC9

Pour le 10 km course :

https://justmoveapp.app.link/nJUYLc4iC9

Pour le 15 km course :

https://justmoveapp.app.link/vmXQH36iC9

Pour le 21 km course :

https://justmoveapp.app.link/vLiVSrajC9

Pour le 30 km course :

https://justmoveapp.app.link/0CCaEEdjC9

Si vous avez besoin de plus d’information, communiquez avec Brigitte Chamard.

Bonne course!