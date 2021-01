Les 80 ans et plus vont pouvoir se faire vacciner à Sept-Îles

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord invite les personnes de 80 ans et plus de la MRC de Sept-Rivières, peuvent dès maintenant s’inscrire à une clinique de vaccination sur rendez-vous contre la COVID-19. Cette campagne de vaccination débutera jeudi 21 janvier 2021 à Sept-Îles.

Les personnes intéressées doivent laisser leurs coordonnées (nom, numéro de téléphone et date de naissance) au 1 844 407-0967. Un rendez-vous leur sera par la suite confirmé.

« D’autres cliniques de vaccination destinées à la population seront organisées prochainement ailleurs sur le territoire, et ce, en fonction de la disponibilité des vaccins. Dans chaque milieu, la vaccination s’effectuera en respectant la priorisation des groupes à vacciner telle qu’établie par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Cette semaine, des vaccins sont distribués partout sur la Côte-Nord», précise le CISSS par voie de communiqué.

Aujourd’hui, plus de 2 600 doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées sur la Côte-Nord. Le vaccin contre la COVID-19 est sécuritaire et efficace.