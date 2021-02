Les 18 ans et plus pourront se faire vacciner dans les MRC éloignées de la Côte-Nord

Il sera bientôt possible pour les personnes de 18 ans et plus qui résident dans les MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, de Caniapiscau et de la Minganie de se faire vacciner contre la COVID-19. Le début de la vaccination est prévu pour le 10 février.

Il sera possible de prendre rendez-vous en appelant au 1 844 407-0967 à compter de midi le 2 février ou de s’inscrire en ligne aux liens indiqués ci-dessous :

– Golfe-du-Saint-Laurent : https://clients3.clicsante.ca/60014/take-appt

– Minganie : https://clients3.clicsante.ca/60013/take-appt

– Caniapiscau : https://clients3.clicsante.ca/60012/take-appt

Les cliniques de vaccination sont réservées pour les personnes dont le lieu de résidence principale est la Côte-Nord. Pour ce qui est des membres des communautés autochtones, ceux-ci «sont invités à contacter leur centre de santé pour obtenir de l’information au sujet des modalités de la vaccination contre la COVID-19.»

C’est le vaccin de Moderna qui sera utilisé pour vacciner la population des trois MRC.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord indique que jusqu’à maintenant, «plus de 6 900 doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées dans la région. »