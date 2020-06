La maison de famille L’Envol demande l’aide de la population car elle est obligée d’annuler toutes les activités-bénéfices de cette année en raison de la pandémie.

La demande des services de la maison de famille est en forte augmentation et elle doit faire face à un manque à gagner de 100 000 $. L’Envol vient en aide aux familles vulnérables et aux aînés de la Sept-Îles. Il a donc fallu trouver d’autres moyens de financement et faire appel à la population. Vous pouvez voir une vidéo sur la page Facebook de la maison familiale qui montre « l’importance de faire la différence ensemble ». Elle est consultable à https://bit.ly/VideoENVOL

Vous pouvez soutenir la maison en choisissant le service que vous souhaitez aider, et ce, sous forme de don personnalisé.

« À cause de la COVID-19, nous avons dû nous adapter rapidement pour continuer d’offrir nos services, car les besoins sont plus pressants que jamais et certains souffrent beaucoup de l’isolement », mentionne Bernice Villeneuve, la directrice générale. « Certaines familles plus vulnérables ont de la difficulté à occuper les enfants en cette période de confinement, et il n’est pas rare que de jeunes enfants passent de longues heures dans leur chambre, seuls. Pour remédier à cette situation, nous avons préparé des sacs de bricolage que nous avons distribués et nous organisons des activités en ligne. Pour les aînés qui n’ont pas de proche dans leur entourage pour les aider, nous faisons l’épicerie et certaines commissions essentielles. Nous leur téléphonons régulièrement pour prendre des nouvelles et ainsi briser leur solitude », ajoute-t-elle.

Le 16 juillet prochain, la maison organisera un Barbecue où vous pourrez vous procurer une boîte repas pour deux personnes à 120 $. En même temps un spectacle live aura lieu avec des artistes de la région.