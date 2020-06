L’entreprise Les vagues surfe sur la planche

La Côte-Nord, ce paradis pour se laisser porter par la mer, les rivières. Il y a le kayak, le surf, mais il y aussi le Stand Up Paddle (SUP), ce à quoi la Cayenne Jane-Anne Cormier se nourrit, carbure. COVID-19 ou pas, elle se lance à l’eau pour un quatrième été avec son entreprise Les vagues à Havre-Saint-Pierre. Location de planches, cours d’initiation et expéditions guidées font partie de l’offre, et encore plus.

« On a eu très chaud avec la situation de la COVID-19, mais on a eu de bonnes nouvelles dans les dernières semaines. Avec le guide pour les activités de plein air, on sera capable de respecter le deux mètres », a mentionné Jane-Anne, qui compte lancer la saison cette fin de semaine.

En raison de l’incertitude pour la réouverture des installations de Parcs Canada pour les archipels de Mingan, la copropriétaire de Les vagues (elle est associée avec son frère Johney Cormier) tiendra ses événements de fins de semaine, ses « exodes » du mois de juillet, sur le site de l’Auberge jeunesse, sur le bord de la mer, avec une rivière à côté, où se trouvent plusieurs petits chalets individuels.

« Pour septembre, il y a encore une possibilité que ce soit fait à l’île Quarry. Ça va se confirmer plus tard dans l’été ».

Séances de paddleboard et ateliers de yoga seront au programme des exodes de plaisir.

Projets

En raison de la pandémie qui a frappé, Jane-Anne Cormier repousse à 2021 son projet de gîtes au bord de la mer. « On veut pouvoir bien offrir nos services pour cet été et bien développer ce projet », a-t-elle mentionné.

Parmi les services de Les vagues, une boutique, qui comptera une nouvelle collection de vêtements écologiques et des cosmétiques à base d’extrait d’algues du Saint-Laurent, d’entrepreneurs québécois. D’autres produits sont aussi offerts, notamment crème solaire, maillot de bain et serviettes de plage.

Les vagues, c’est aussi la location de planches, du SUP yoga (nouveauté), du SUP fixe (cours d’entraînement) et des cours adaptés pour les jeunes de moins de huit ans avec la planche ancrée, « pour qu’ils se familiarisent avec l’équilibre et pour s’habituer à la planche ».

Pour en savoir plus : www.facebook.com/lesvagueshsp/.