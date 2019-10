L’énergique et polyvalente Guylaine Tanguay s’amène sur la Côte-Nord

Le succès obtenu par Guylaine Tanguay n’a rien de surprenant. Au fil des ans, elle a su démontrer sa très grande polyvalence et n’a jamais hésité à sortir de sa zone de confort. Le spectacle 3764 Elvis Presley BLVD, qui porte le titre de son plus récent album, en est un parfait exemple.

Éric Martin

En transposant les chansons du King sur scène, la chanteuse country s’est souciée d’y apporter une touche plus spectaculaire.

« C’est un spectacle à son image. On y présente beaucoup plus de chansons. Elvis Presley a touché à beaucoup de styles et on voulait le démontrer. Ça prend la forme de tableaux. On fait très peu de chansons dans leur intégralité », fait valoir l’artiste, qui se produira le 4 octobre au Centre des arts de Baie-Comeau et le 5 octobre à la Salle Jean-Marc-Dion de Sept-Îles.

Depuis qu’elle se promène avec ce spectacle, Guylaine Tanguay est à même de constater l’engouement des gens envers la musique d’Elvis Presley. « Je suis surpris que ce répertoire touche autant des gens de toutes les générations. »

« Des souvenirs sont reliés à ces chansons. On s’y promène assez facilement. Mon objectif n’est pas de raconter son histoire. Je le fais un peu dans les grandes lignes. C’est facile pour les gens de s’y retrouver », avance-t-elle avec beaucoup d’humilité.

Un plaisir contagieux

Cette énergie se transpose assurément dans la prestation qu’elle offre sur scène. « C’est le chanteur lui-même qui m’a charmé. J’ai regardé beaucoup de ses vidéos. Il était une véritable bête de scène », indique-t-elle. « Sa performance dépassait largement le cadre de la scène. Il a amené du showbusiness dans la musique. C’est ce que j’aime de lui. Il ne chante pas uniquement pour lui. Il le fait pour les gens. »

Ce spectacle, Guylaine Tanguay a visiblement beaucoup de plaisir à présenter aux gens. « Je suis une fille d’énergie. J’aime les gens. J’ai toujours voulu être capable de transposer ce que je ressens. Je me laisse complètement aller chaque soir. Ce spectacle recharge mes batteries. J’en sors pleine d’énergie. C’est pour cette raison que j’aime le faire. Je me suis servi de tout ce qu’il était. Je me permets d’être intense », affirme-t-elle avec beaucoup de fierté.

Quoi qu’il en soit, les prochains mois s’annoncent fort chargés pour cette artiste country qui retournera à Nashville au début 2020 pour compléter l’enregistrement d’un nouvel album qui comportera 50 % de chansons originales. De plus, elle sera l’animatrice de la nouvelle émission Tout simplement country qui sera diffusée sur ICI Radio-Canada Télé et ICI ARTV.