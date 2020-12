L’Élyme des sables et M. Cannettes profiteront d’une remise pour les produits consignés

Monsieur Cannettes, Réal Therriault, et l’Élyme des sables profiteront d’une cabane à cannettes pour la collecte de produits consignés. Ce bâtiment, dédié pour la réception des cannettes, bouteilles et autres contenants du genre, est le résultat de la contribution d’Int-elle Corporation et sa présidente Mirka Boudreau, d’autres entreprises et de bénévoles.

Cette cabane à cannettes rendra la tâche facile au bénévole étoile de la maison de soins palliatifs de Sept-Îles, Réal Therriault. Dorénavant, les donateurs n’auront qu’à déposer les sacs ou caisses de produits consignés dans la remise. M. Canettes a récolté pas moins de 28 000$ en huit mois pour sa campagne 2020-2021, soit depuis le 7 avril dernier.

Des mercis pour la réalisation de la remise, sur les lieux extérieurs de l’Élyme des sables, sont adressés Lauremat pour la fourniture de matériaux et Entreprise P&B (Jimmy Bouchard) pour le transport et le partage d’espace, ainsi qu’à ceux qui ont donné de leur temps pour la fabrication, Louis Tremblay, Jules Côté, Éric Lessard, Éric Marceau et Dominic Leboeuf.