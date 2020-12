L’église Saint-Alexandre citée à titre d’immeuble patrimonial par la Ville de Port-Cartier

La Ville de Port-Cartier a procédé à la citation de l’église Saint-Alexandre comme immeuble patrimonial lors de la séance du conseil du 14 décembre.

Pour justifier sa décision, la Ville met de l’avant la valeur historique, artistique et architecturale du bâtiment. La citation d’immeuble patrimonial fera que toutes modifications futures au bâtiment devront se faire tout en conservant la valeur patrimoniale de l’édifice.

Actuellement, le Centre d’action bénévole (CAB) de Port-Cartier a un projet qui ferait de l’église Saint-Alexandre ses nouveaux locaux. Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, explique que la citation d’immeuble patrimoniale pourra donner accès à des subventions gouvernementales au CAB ce qui viendrait faciliter la réalisation du projet de l’organisme port-cartois.

L’église Saint-Alexandre a été construite en 1963 et a fermé ses portes en 2006. En 2011, l’édifice avait été cédé à ArcelorMittal. La compagnie minière et le Cégep de Sept-Îles désiraient en faire un centre de formation. Le projet n’a pas abouti et la Ville de Port-Cartier est redevenue propriétaire de l’église.