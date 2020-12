Légère augmentation des taxes foncières à Sept-Îles

Le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles s’est réuni mardi 15 décembre pour une séance consacrée au budget. Ce budget équilibré prévoit des dépenses de fonctionnement de 76 millions pour 2021.

Les taxes foncières résidentielles augmentent de 1,9% et les taxes de services (fourniture d’eau et collecte des déchets) pour l’année à venir sont geler. Pour un propriétaire de maison moyenne, cela équivaut à 43$ supplémentaires sur le compte de taxes et à 24$ dans le cas d’une maison mobile moyenne, soit 1,5 %. L’augmentation de taxes foncières pour les commerces et entreprises est quant à elle limitée à 1,2 %.

Le budget adopté par le conseil une hausse du budget de fonctionnement de 5.3 Millions de dollars notamment en raison de 3.5 millions qui vont dans le remboursement de la dette avec l’entente obtenue dans le cadre du litige des maisons de Sainte-Famille.

C’est une enveloppe de 39 millions qui est consacrée aux différents projets de 2021 comme la mise à niveau de la centrale de traitement d’eau, les nouvelles installations de la SPCA, le début des travaux du site de compostage, etc.

« Un travail rigoureux a été fait afin de tenir compte des impacts de la pandémie, particulièrement sur les commerces, mais aussi dans la perspective d’améliorer les services aux citoyens et de réduire la dette municipale, ce qui facilitera la mise en œuvre de projets importants dans un futur rapproché », précise le maire Réjean Porlier.