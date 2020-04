Legault accélère la création des maisons pour aînés

Le projet de maisons pour aînés proposé par le gouvernement provincial de François Legault sera accéléré tant au niveau des fonds nécessaires à sa réalisation qu’au personnel attitré à l’avancement du dossier.

« On travaillait déjà sur les maisons pour aînés, mais j’ai demandé au président du conseil du trésor d’accélérer ce dossier et de mettre tout le personnel nécessaire à son avancement », a-t-il confirmé lors de son point de presse quotidien du 24 avril.

Les maisons pour aînés prévoiront un meilleur salaire pour les employés, plus de personnel en place, plus d’espace pour éviter la propagation d’un virus comme la COVID-19, la possibilité de séparer les personnes infectées de celles qui ne le sont pas et plus d’espace pour le personnel, entre autres.

« Tous ces éléments étaient déjà dans notre concept », d’assurer le premier ministre du Québec, qui envisage la nationalisation des résidences privées.

À court terme

En attendant l’ouverture de ces lieux, François Legault doit « éteindre un feu à court terme », soit le problème de personnel dans les CHSLD.

« Nous avons modifié les conditions pour être admissible à travailler dans les CHSLD sur jecontribue.ca. On demandait d’avoir une qualification et de pouvoir travailler à temps plein. Maintenant, on revoit la liste en incluant les gens non qualifiés », a affirmé M. Legault.

Effectivement, les personnes pouvant travailler à temps plein, mais n’ayant pas de formation dans le domaine de la santé pourront œuvrer en tant qu’aide de service. Elles recevront le même salaire qu’un employé qualifié à ce poste, soit un taux horaire de 21,28 $, en incluant les primes.

« On est prêts à offrir ce salaire à toute personne qui veut venir nous aider à temps plein. On a besoin de vous pour s’occuper des personnes les plus vulnérables de notre société », a martelé le premier ministre en incitant ceux qui ne se sont pas encore inscrits sur le site gouvernemental de recrutement (jecontribue) à le faire dès maintenant.

Mettre le feu dans le foin

Sans vouloir excuser la situation actuelle dans les résidences pour personnes âgées, M. Legault a indiqué que de nombreux pays ont vécu la même problématique, soit l’accumulation d’un grand pourcentage de décès chez les aînés vivant en CHSLD.

« Ce n’est pas unique au Québec, il y a beaucoup d’endroits dans le monde qui ont vécu la même situation, comme l’Espagne, l’Italie, l’Irlance, la France, le Portugal, Singapour, l’Écosse, les États-Unis et l’Australie. On s’est rendus compte que nous étions mal préparés », a-t-il affirmé.

Le premier ministre compare le virus entrant dans une résidence pour aînés à « mettre le feu dans le foin ». « Tout brûle rapidement, quand ça entre dans un CHSLD, ça devient facilement hors de contrôle », a-t-il précisé.