L’école privée de Sept-Îles est présente pour ses élèves

L’Institut d’enseignement de Sept-Îles (IESI) se prépare à toutes les éventualités possibles, un retour en classe le 4 mai, celle de la reprise des cours le 1er juin et même l’annulation de la fin de l’année scolaire. Peu importe, sa direction et ses enseignants s’activent pour offrir le meilleur soutien possible à ses élèves en ce temps de pandémie de la COVID-19.

Lors d’un « En direct » sur la page Facebook de l’IESI le 8 avril, le directeur de l’établissement, Mathieu Brien, s’est adressé aux parents et aux élèves pour leur dresser le portrait de la situation, tout en répondant à leurs questions.

« Un retour le 4 mai, c’est possible, mais sous quels conditions, avec quels contraintes? », a-t-il laissé savoir.

L’aspect de l’école à la maison a occupé une bonne partie de l’entretien. Si la direction et les enseignants ont « laissé passer le train » lors de la première semaine d’arrêt, la motivation a gagné les enseignants par la suite, qui ont offert de la révision sur les derniers apprentissages. La suite amènera de la nouvelle matière.

« C’est facultatif, mais c’est recommandé. Il n’y a rien qui compte et les élèves n’ont pas à rendre d’obligations. Ça permet de voir l’évolutions des élèves », a ajouté M. Brien.

Cette école à la maison facilitera le retour en classe, s’il y a lieu, et les élèves seront plus à jour.

Le directeur de l’IESI recommande deux blocs de 30 à 45 minutes par jour aux jeunes. Ils disposent d’ailleurs d’une planification proposée par les enseignants, qui pour la plupart sont disponibles le matin entre 9 h et 11 h.

Si un retour en cours se fait le 4 mai, il se fera de façon rapide et non progressive, de là l’importance de consacrer du temps aux études durant la pause imposée par la pandémie.

« Foncez dans le chemin. Je vous invite à y entrer », a lancé Mathieu Brien.

Si la fin…

Dans l’éventualité du scénario de la fin de l’année scolaire, le directeur de l’école privée de Sept-Îles a mentionné que l’évaluation globale se ferait en fonction des bulletins des deux premières étapes et de l’analyse du personnel enseignant.

Pour l’année 2020-2011, Mathieu Brien anticipe une rentrée scolaire différente au niveau académique avec des mises à niveau et des suivis particuliers. Pour les jeunes qui sont présentement en sixième année du primaire et qui feront leur entrée à l’IESI, ils se verront offrir le plus d’outils possibles.

Bal

Le sujet du bal des finissants pour les secondaires de la cinquième année du secondaire était aussi à l’ordre du jour. M. Brien a indiqué qu’il n’y avait pas d’annulation prévue, mais que rien n’était déterminé pour la formule envisagée. « Certaines écoles ont reporté ça en août. Nous on réfléchit aux scénarios. On veut une célébration avec vous, mais sachez que votre passage au secondaire ne résume pas qu’à cet événement. »

L’IESI lancera des défis à ses élèves la semaine prochaine via sa page Facebook, question de garder la motivation et de joindre l’utile à l’agréable.