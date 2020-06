L’école Manikoutai soulignera le parcours de ses finissants

Dans un temps normal, Beauce Carnaval aurait animé l’arrière des Galeries Montagnaises en fin de semaine avec ses manèges et ses jeux. Mais surtout, le stationnement des deux arénas de l’avenue Jolliet aurait déroulé son tapis rouge samedi pour l’entrée des finissants de l’école Manikoutai de Sept-Îles pour leur bal de fin de parcours du secondaire. Partie remise, mais pas complètement.

Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec, Jean-François Roberge, a annoncé lundi que les écoles secondaires pourraient ouvrir leur porte le temps d’une activité pour les finissants.

À l’école Manikoutai, les quelque 140 auront droit à une activité soulignant leur passage au secondaire le 20 juin. Le tout se déroulera selon les règles de la Santé publique et de la Sécurité publique.

« On a quelques scénarios. On va discuter avec le conseil étudiant, mais c’est certain que ça ne sera pas à la hauteur de ce qu’ils espéraient. On va rendre ça agréable et joyeux », a avancé la directrice Lise Madore.