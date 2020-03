L’École de musique est grandement affectée par le sinistre du 3 mars

La Ville de Sept-Îles tente de relocaliser l’École de musique de Sept-Îles, durement touchée par le dégât d’eau du 3 mars dernier dans l’édifice du Centre socio-récréatif. La poursuite des cours pourrait se faire à l’école Jean-du-Nord. Des discussions sont en cours.

Les travaux vont bon train depuis le sinistre majeur. La partie touchée dans les salles au sous-sol devrait être bientôt complétée comme pour celle au rez-de-chaussée.

Par contre, pour les locaux de l’École de musique, des sections sont à défaire. « Les salles de cours ont été grandement affectées », indique le directeur général de la municipalité, Patrick Gwilliam.

Plus cher

Si la Ville avait avancé que l’étendue des dégâts se chiffrait à 500 000$, elle s’attend à un peu plus que ça. « Plus ça avance, plus on découvre des choses », mentionne M. Gwilliam.

Dans les circonstances, le sinistre du 3 mars aurait pu être plus dommageable et onéreux. Pour la bibliothèque Louis-Ange-Santerre, le dégât d’eau n’a touché que la partie administrative. Les livres n’ont pas été touchés. « On a été chanceux dans notre malchance. »