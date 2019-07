L’école de hockey Carbonneau/Duchesne/Dykhuis se conclut sur une belle note

Une centaine de jeunes seront encore plus prêts quand s’ouvriront les différents camps de hockey dans les prochaines semaines. Du 21 au 26 juillet, ils ont peaufiné leur coup de patin, leurs lancers et bien d’autres aspects de notre sport national en participant à l’édition 2019 de l’école de hockey Carbonneau/Duchesne/Dykhuis.

«Le bilan est très positif, c’est une très belle édition, avec une bonne participation (118 inscriptions). En général, la semaine s’est bien passée et on a eu de bons commentaires des parents», mentionnent les grands responsables de l’école de hockey septilienne, Alexandre Thibault et Tommy Lapierre.

Les deux hommes se disent aussi satisfaits du bon équilibre au sein du personnel d’instructeurs, personnel qui a d’ailleurs joué un match amical mercredi qui a attiré une bonne foule.

«Même eux ont apprécié leur semaine et plusieurs veulent revenir encore l’an prochain».

Parmi les «coach», on retrouvait Pierrick Dubé (Remparts de Québec – Fils du Septilien Roger Dubé) et le Baie-Comois Samuel Vigneault (Monsters de Cleveland – AHL – Filiale des Blue Jackets de Columbus). (Entrevue vidéo réalisée avec eux ICI)

Au cours de la semaine, en plus des différents entraînements sur et hors glace, les jeunes ont assisté à des conférences, une sur l’équipement grâce à Hockey Experts, une sur les commotions cérébrales dispensées par Dr Steven Lemieux (assisté de Michael Thibault) et une sur la nutrition offerte par le CISSS Côte-Nord. Pierrick Dubé a également partagé son parcours de hockeyeur.

La 35e édition s’est terminée de belle façon vendredi alors que les stagiaires des différents groupes ont disputé des matchs amicaux de deck-hockey, mais aussi sur la glace de l’aréna Guy Carbonneau, couronnés de tirs de confrontation.

«Les jeunes ont mis en application les apprentissages de la semaine», soulignent Thibault et Tommy Lapierre.

Relève

La vingtaine de hockeyeurs qui ont pris part au camp de la relève, camp qui s’adressait aux joueurs qui tenteront leur chance en août pour le pee-wee, bantam ou midget AAA ainsi que la Ligue de hockey junior majeur du Québec, profiteront d’autres séances de 90 minutes en soirée la semaine prochaine. Ceux qui n’y étaient pas peuvent communiquer avec Tommy Lapierre pour en savoir davantage.

Nouveau joueur

Par ailleurs, Alexandre et Tommy voient d’un bon œil la nouvelle école de hockey qui prendra racine à l’été 2020 à Maliotenam, école qui sera dirigée par Adam Jourdain, Napessis André et Yoan Pinette, trois Innus qui ont évolué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

«Ça va donner plus de glace et plus d’opportunités aux jeunes et ce n’est pas comme s’il n’y avait jamais eu d’école de hockey à Malio. Nous allons continuer sur notre réputation», précisent les deux hommes.

La 37e édition de l’école de hockey Carbonneau/Duchesne/Dykhuis se déroulera du 19 au 24 juillet 2020. Tommy Lapierre et Alexandre Thibault ont déjà entamé leur préparation. Ils espèrent attirer encore une fois des hockeyeurs pros dans le personnel d’instructeurs.

«Chaque année, on travaille pour amener les pros qui ont donné leur nom à l’école, mais aussi d’autres gars de l’extérieur».