Le volleyball se porte toujours aussi bien

Le volleyball se porte très bien dans la région. Après un succès retentissant pour le Pôle-Cartier (formule 2×2 sur demi-terrain) les 20, 21 et 22 décembre à Port-Cartier avec une participation record de 176 équipes, la Classique Christian-Proulx du début janvier à Sept-Îles a aussi été une belle réussite.

Le tournoi disputé les 3, 4 et 5 janvier au gymnase de l’école Manikanetish à Uashat a réuni 78 équipes pour cette compétition en formule 4×4, en l’honneur du Septilien décédé en 1992, à l’âge de 18 ans, lors de l’ascension du mont McKinley, en compagnie de son père Simon et d’autres Nord-Côtiers. Sportif, Christian Proulx était un modèle de persévérance.

« C’est une excellente participation. On a dû refuser environ une dizaine d’équipes », a fait savoir le responsable de la Classique Christian Proulx, Brian Traverse.

Figure bien impliquée dans le volleyball sur la Côte-Nord, il parle de la santé de ce sport dans la région. « Il y a beaucoup de jeunes qui jouent au volleyball, ça démontre que nous sommes encore en progression! On commence à voir quelques pères jouer avec leurs fils et quelques autres ont mentionné qu’ils veulent faire de même à l’avenir. On essaie de faire des catégories pour que tout le monde puisse avoir un adversaire à leur calibre ».

28e Classique Christian-Proulx, 3 au 5 janvier 2020, Sept-Îles/Uashat

Les gagnants

4×4 Hommes Compétition

Gagnants : Le Frère Jean Philippe (Félix St-Pierre, Dimitri St-Pierre, Jasmin St-Pierre et Jean-Philippe Gauthier)

4×4 Hommes B

Gagnants : Bakary Breezer (Dominique Sirois, Rémi Sirois, Bakary Konate et Rahim Konate)

4×4 Femmes Compétition

Gagnants : Le String du Coach (Audrey Marcoux, Sarah-Pier Babin, Anne-Frédérick Mckenzie et Josy Anne Dufour)

4×4 Femmes B

Gagnants : Les Fifilles (Marie-Anne Michel, Jade Jourdain, Leyla Jourdain et Sally Michel)

4×4 Femmes C

Gagnants : Les Cayennes (Christine Parisée, Jordane Parisée, Marilyne Jomphe et Véronique Noël)

4×4 Mixte Compétition D1

Gagnants : Shagg is back (Naïla Lavoie, Marianne Caissy, Yannick Bouchard et Bakary Konate)

4×4 Mixte Compétition D2

Gagnants : God et ses anges (Catherine R. Maltais, Christine Parisée, Marc Gaudreau et Jean-François Côté)

4×4 Hommes Récré A

Gagnants : La Cage Brasserie Sportive (Karolie Labrie, Stéphanie Lavoie, Martin Blais et Corey Bilodeau)

4×4 Femmes Récré B1

Gagnantes : Duke Caboom (Nadia Beaudoin, Jessica Plante, Danny Beaudoin et Dany Dumont)

4×4 Femmes Récré B2

Gagnantes : Carton papier that’s it (Hélène Mckinnon, Maude Mckinnon, Mickaël Lévesque et Benoît Desrosiers)

4×4 Femmes Récré C1

Gagnantes : Les Macaques Turbulents (Julianne Beaulieu, Livia Dacosta, Emmanuel Hounsel et Maxime Chouinard)

4×4 Femmes Récré C2

Gagnantes : Les RSLM (Laurence Lelièvre, Rosalie Boudreault, Émile Marceau et Samuel Boudreault)