Le volleyball de plage reprendra vie chez les jeunes

Si la COVID le veut bien, ce sera le retour du Club jÔne et du Circuit Côte-Nord Jeunesse (CCNJ) cet été en volleyball de plage. Éric Sénéchal fera revivre ce sport à Sept-Îles chez les 7 à 18 ans, que ce soit pour le premier volet visant l’entraînement et le développement ou le second pour un calendrier de compétitions régionales.

Le Club jÔne avait pris une autre forme dans les dernières années alors qu’Éric Sénéchal avait consacré les activités pour les 12 ans et moins. Pour l’été 2021, le club de développement en volleyball de plage effectue un plein retour et s’adressera aux jeunes du U8 au U18.

Pour l’encadrement du volet mini-club (7 à 12 ans), Éric Sénéchal lance l’appel à ceux et celles qui veulent entraîner les jeunes, selon le cahier d’enseignement qu’il a bâti. « Après, on pourra ouvrir les inscriptions pour les jeunes selon les disponibilités désirées par les entraîneurs », mentionne-t-il.

Pour les catégories U14, U16 et U18, ce sera les entraîneurs qui auront à travailler pour viser l’excellence des duos qu’ils auront choisis, des jeunes avec un niveau déjà avancé en volley.

Les activités du Club jÔne se dérouleront de juin à août.

CCNJ

Ce sera aussi le retour du Circuit Côte-Nord Jeunesse cet été, notamment à la demande de Volleyball Québec qui a approché Éric Sénéchal. Le CCNJ sera d’ailleurs fédéré par l’organisme provincial. Les équipes qui prendront part aux tournois prévus à Sept-Îles pourront récolter des points en vue des compétitions ailleurs au Québec.

Le coordonnateur mentionne que le Club jÔne et le CCNJ sont indépendants l’un de l’autre.

La Côte-Nord sera d’ailleurs la seule région au Québec à avoir une catégorie U12.

« Je veux revigorer le volleyball de plage chez les jeunes. Les tournois seront ouverts à tout le monde, selon les catégories d’âges (U12 à U18). Les jeunes peuvent s’inscrire même s’ils ne font pas partie du club ou qu’ils ne sont pas entraînés ».

Les dates à réserver à votre calendrier sont celles des 19 et 20 juin, des 17 et 18 juillet ainsi que des 28 et 29 août, la première journée étant celles pour les U12 et U16, la seconde pour les U14 et U18.

D’ailleurs, ces tournois n’entrent pas en conflit avec les tournois du circuit provincial ni avec ceux sur la plage de la rivière Moisie (Omnium dans l’vent et Volley-Soleil). La deuxième tranche du CCNJ aura lieu durant la fin de semaine prévue pour le Vieux-Quai en fête. Éric Sénéchal espère ainsi attirer des joueuses et joueurs d’ailleurs sur la Côte-Nord.

Restez à l’affût des prochaines informations via la page Facebook CCNJ – Circuit Côte-Nord Jeunesse.