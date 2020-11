L’Institut Tshakapesh prend le virage numérique

L’Institut Tshakapesh a annoncé qu’en collaboration avec les écoles membres de l’organisation, elle allait de l’avant avec le virage numérique. Cette démarche est notamment accélérée par les circonstances actuelles qui découlent de la pandémie et elle fait partie du plan d’action du ministère de l’Éducation qui a pour objectif d’outiller numériquement les élèves innus pour favoriser leur réussite éducative.

Ainsi, l’Institut mettra en branle une série de mesures pour effectuer ce virage numérique. En ce moment, des iPad acquis par l’organisme au printemps sont distribués dans les écoles membres. Selon l’Institut, cet outil permettra de : « valoriser les méthodes d’enseignement innovantes qui favoriseront des apprentissages chez tous les élèves tant en classe qu’à la maison.» Les écoles membres auront aussi accès à la suite Microsoft Office 365.

L’Institut Tshakapesh est convaincu de mettre en place des mesures des conditions gagnantes qui contribueront à la réussite des élèves. « C’est avec fierté que l’Institut Tshakapesh contribue à la transmission des savoirs traditionnels et contemporains. Nous encourageons les écoles à profiter du virage numérique pour adapter et intégrer des outils qui serviront à l’apprentissage de l’Innu-aimun et de l’Innu-aitun », affirme Alexandre McKenzie, président de l’Institut Tshakapesh.

De son côté, la directrice générale de l’Institut, Marjolaine Tshernish, tient à souligner le rôle des directions d’écoles dans le virage numérique. Elle explique : « Ces dernières ont mobilisé leur équipe-école dans l’intégration de ces nouveaux outils pour soutenir les méthodes d’enseignement innovantes. Un modèle à promouvoir qui met de l’avant l’inclusion et la réussite des élèves innus et qui permettra des interventions adéquates auprès des enfants les plus à risque. »

Formation

L’Institut Tshakapesh offre aussi un plan de formation et de soutien pour s’assurer que ce virage numérique se passe dans les meilleures circonstances. Il y aura donc des formations autant pour les professeurs, les élèves et les parents pour que tous soient en mesure de bien maîtriser les nouveaux outils technologiques. D’ailleurs, l’Institut souligne l’apport de partenaires comme Écoles branchées, Apple et les ressources spécialisées de l’organisme qui ont partagé leurs compétences et leur expertise pour rendre possible ce projet.

Les communautés membres de l’Institut Tshakapesh sont Uashat mak Mani-utenam, Ekuanitshit, Essipit, Matimekush, Nutashkuan, Unamen shipu et Pakua Shipu.