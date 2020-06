Le Vieux-Quai s’animera d’une terrasse urbaine et d’un piano public

La Ville de Sept-Îles adopte un projet de terrasse urbaine, idée lancée par deux citoyens. La population pourra donc consommer de l’alcool dans l’ancienne aire de restauration du Vieux-Quai à certaines dates en juin et en août. Ce projet est cependant conditionnel à l’autorisation de la Sûreté du Québec. La municipalité devrait avoir une réponse d’ici deux jours.

Les dates ciblées sont les 26 et 27 juin ainsi que les 3, 4, 10 et 11 juillet, de 11h à 20h pour chacune des journées. Cette terrasse urbaine apportera une complémentarité aux restaurateurs qui doivent restreindre leur espace en raison des mesures liées à la COVID-19.

« Ça se fait ailleurs au Québec. C’est de créer un lieu extérieur avec de l’espace et où on pourra déguster », a mentionné le maire Réjean Porlier, qui souhaite que cette terrasse permettra aux restaurateurs de continuer à diversifier leurs offres.

Piano public

Il n’y a pas que cette terrasse urbaine qui animera le secteur du Vieux-Quai. Le conseil municipal a autorisé le projet de piano public sur le site avec une remorque servant de scène et d’abri. « J’ai hâte de voir les gens l’utiliser. On l’a vu dans d’autres villes que c’est populaire et intéressant de voir des artistes se produire instantanément », a souligné M. Porlier.