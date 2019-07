Le Vieux-Quai en fête, une histoire de dévouement

Le Vieux-Quai en fête prendra son envol dans quelques jours. Comme à l’habitude, le comité organisateur a tenu à souligner l’implication de ses bénévoles et de ses collaborateurs lors d’un 5 à 7 le 3 juillet. Cette 26ème édition propose une programmation diversifiée pour tous les styles et pour tous les âges.

La Ville de Sept-Îles a invité les bénévoles, employés et collaborateurs du Vieux-Quai en fête afin de les remercier et de lancer officiellement le décompte, à sept jours de l’ouverture des festivités. Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, s’est adressé à la foule afin de souligner leur implication dans cet événement majeur, qui se déroule lors de la période touristique la plus importante pour la municipalité.

« On sait ce que ça implique une organisation comme celle-là, on ne le mentionne pas assez à mon avis», partage le maire.

Un bénévole qui se démarque

Suzanne Cassista, bénévole pour le Vieux-Quai en fête depuis plusieurs années, a présenté comme c’en est devenu l’habitude, l’ami de la mascotte Bretelle de l’année. Cette reconnaissance est remise au début de chaque édition, à un bénévole qui se démarque par son dévouement au sein de l’organisation. Pour 2019, l’honneur revient à Éric Smith, qui s’investit depuis plusieurs années dans le bon déroulement du festival.

«C’est un homme capable de se virer sur un dix cent, qui a l’étoffe d’un bon motivateur et qui a su sortir son âme de coach pour motiver les troupes», le décrit mme Cassista.

La programmation complète du Vieux Quai en fête est disponible dans l’édition du 3 juillet de votre journal Le Nord-Côtier. Vous pouvez également visiter la page Facebook de l’événement ou encore le site Internet.