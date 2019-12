Le Vieux-Poste de Noël bat son plein

C’est aujourd’hui jusqu’à 20 h que se déroule le Vieux-Poste de Noël. Pour l’occasion, le Vieux-Poste de Sept-Îles se transforme en village du Père-Noël pour permettre aux citoyens de baigner dans l’esprit des Fêtes.

Sur place, le Père Noël et la Mère Noël seront accompagnés de fées nordiques et d’une colonie de lutins. Ils verront, entre autres, à l’emballage de cadeaux distribués à des enfants de familles démunies de Sept-Îles et des environs. Il faut rappeler que la tenue d’un tel événement nécessite l’implication de plus de 80 bénévoles.

Il est à noter que la population est invitée à se stationner à l’arrière des Galeries Montagnaises. À partir de cet endroit, un service de navette sera offert gratuitement jusqu’au Vieux-Poste de Sept-Îles. Les personnes intéressées pourront également emprunter le sentier Ushuau Shipiss pour s’y rendre en raquette ou en traîneau.

Cet événement familial est orchestré par l’organisme sans but lucratif, Marée motrice. Il est rendu possible grâce à la collaboration de multiples commanditaires, dont le Musée régional de la Côte-Nord, qui assure la gestion du Vieux Poste de Sept-Îles, et Sports et loisirs ITUM pour le prêt d’un local lui servant d’atelier. Un précieux atout pour les organisateurs puisque de nombreux préparatifs sont nécessaires avant sa tenue.