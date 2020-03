Le trafic de la Côte-Nord sous surveillance policière à partir d’aujourd’hui

Les visiteurs devront avoir d’excellentes raisons de se déplacer sur le territoire de la Côte-Nord à partir d’aujourd’hui, 28 mars.

La vice-première ministre du Québec Geneviève Guilbault a rencontré aujourd’hui les médias dans le point de presse quotidien de son gouvernement. Elle a annoncé que certaines régions éloignées du Québec feront l’objet d’un contrôle routier accru.

L’objectif de la nouvelle ordonnance de contrôler les déplacements dans ces endroits jugés « plus vulnérables » en raison de leur situation géographique isolée. « Les populations de ses secteurs est plus à risque car elle est plus vieille en général, plus à risque de contracter le virus et d’en vivre des complications », a clarifié le directeur national de l’institut de la santé publique, le Dr Horacio Arruda.

« C’était l’étape suivante à laquelle on s’attendait », indique le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, qui invite la population à continuer de respecter les directives en place. « Ça va faire la différence », ajoute-t-il.

M. Porlier a même avancé que les élus de la Côte-Nord ont demandé à la Santé publique que ce soit dévoilé le milieu des personnes de cas confirmés à la COVID-19 dès que la région franchirait le plateau des dix cas. La Côte-Nord compte maintenant 13 personnes infectées au coronavirus.

La Côte-Nord n’est pas la seule région à faire l’objet de cette mesure. Voici l’ensemble des régions concernées:

-La Côte-Nord

-Le Nord du Québec

-Le Nunavik

-Le Bas St-Laurent

-L’Abitibi Témiscamingue

-Le Saguenay Lac-Saint-Jean

-La Gaspésie et Île-de-la-Madelaine

-Les Terres-Cries-de-la-Baie-James.

« L’important, c’est d’y protéger les gens qui y résident. Il y aura des points de contrôle sur les grands axes routiers. A partir de 16h, ne vous surprenez pas si vous vous faites intercepter davantage. Si on ne remplit pas les critères de déplacement essentiel, on va vous retournez de l’endroit d’où vous venez », a déclaré la vice première ministre.

Elle rappelle qu’aucune région du Québec n’est à l’abri de la COVID-19.

L’initiative s’inspire d’une stratégie chinoise qui, en limitant l’accès aux régions moins affectées par la COVID-19, a pu ralentir sa propagation dans le pays.

Le docteur Arruda a aussi précisé que les cas recensés dans ses régions ne sont pas encore d’origine communautaire. « Ce sont surtout des gens qui rentrent de voyage qui ont contracté le virus à l’étranger » qui sont dépistés dans ses régions du Québec.

