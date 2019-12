Le Tournoi Pôle-Cartier attire une participation record

Le succès d’un tournoi repose en grande partie sur sa participation. Il n’y a pas à dire, le Tournoi Pôle-Cartier des 20, 21 et 22 décembre au gymnase du Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier a pleinement rempli sa mission, rassembler les adeptes de volleyball. Cette tradition de retrouvailles d’avant Noël a attiré 172 équipes de 2×2 sur demi-terrain, une trentaine de plus que sa meilleure marque.

Le défi s’annonçait fort intéressant pour le rendez-vous de 2019. Elisabeth Langis et Valérie Morin assuraient la gestion du Tournoi Pôle-Cartier pour une première fois. Elles peuvent dire « mission accomplie ».

« L’édition 2019 comptait le plus d’équipe que le tournoi n’a jamais accueilli. C’était beaucoup d’organisation et de préparation. Au final, on s’en est bien sorties et le tournoi a été un succès. Du haut de nos 18 ans, nous sommes plutôt fières d’avoir organisé le plus gros tournoi de volleyball de Port-Cartier », se réjouit Valérie.

Classique Christian Proulx

Les adeptes de volley auront une autre occasion de retrouvailles sur les terrains avant le retour aux études à l’extérieur pour certains. Les 3 et 4 janvier, c’est la Classique Christian Proulx qui est au menu au gymnase de l’école Manikanetish de Uashat.

Le vendredi et le samedi seront consacrés aux catégories 4×4 Femmes et Hommes dans les classes B et C. Un volet scolaire est aussi offert aux filles. Le dimanche, les deux sexes feront équipe pour les mêmes classes.

Les inscriptions sont acceptées jusqu’au 31 décembre, midi, au coût de 120$ par formation. Vous procédez en communiquant avec Brian Traverse au 418 961-3067 ou via la page Facebook « Classique de Volleyball Christian Proulx ».

Gagnants du Tournoi Pôle-Cartier

Femmes Compétition : Sarah-Pier Babin/Audrey Marcoux

Femmes Récré A : Florence Dresdell/Laurence Landry

Femmes Récré B : Catherine Gilbert/Marie-Ève Duguay

Hommes Compétition : David Pellerin/Bakary Konate

Hommes Récré A : Guillaume Leboulaire Hardy/Pierre-Alexandre Perrée

Homme récré B : Mathieu Gagné/Matthieu Maltais

Mixte Compétition : Marithé Beaudin Mongeau/Hugo St-Pierre

Mixte Récré A : Manon Rodier/Samuel Picotin

Mixte Récré B : Sarah Boissé/Mathieu Gagné