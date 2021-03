Le Tournoi Orange Alouette vit un deuxième deuil

L’organisation du Tournoi de volleyball Orange Alouette de Sept-Îles a étiré sa décision au maximum. Elle doit se rendre à l’évidence et annuler son édition 2021, une deuxième de suite, en raison du contexte de la pandémie.

« Ce n’est jamais facile à annoncer, c’est comme un deuil, pour une deuxième année de suite », souligne le président du comité organisateur, Jeannot Vich. « On vivait d’espoir, même si on savait que depuis janvier qu’on ne tiendrait pas de tournoi cette année. Mais on a été au maximum », renchérit-il.

L’idée d’une formule de simple tournoi a certes effleuré l’esprit du comité, mais ça aurait été de dénaturer l’événement, un rendez-vous social, festif et rassembleur au cœur du sport. L’organisation laisse aux autres la tenue de tournoi de financement.

« C’est un événement en soi ce qu’on fait. Les équipes ne seraient pas venues de Gatineau ou d’ailleurs pour un simple tournoi. Il faut se ramener à nos objectifs, de faire connaitre Sept-Îles et la chaleur des gens, ainsi qu’aider la jeunesse sportive », indique Jeannot Vich.

Le président assure que son comité reviendra en force pour l’édition 2022. « De ce que je sens des gens du comité, c’est qu’ils sont bien motivés, d’autant plus que le besoin d’orga-niser de quoi est là », conclut-il.