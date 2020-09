Le Tournoi des Marchands fait travailler 150 golfeurs

Quelque 150 personnes étaient à l’ouvrage lors du long congé de la fête du Travail. À défaut d’être au bureau, c’est au Club de golf Ste-Marguerite qu’elles ont été à l’œuvre du 5 au 7 octobre, participant à la 56e édition du Tournoi des Marchands.

L’édition 2020 de cet incontournable tournoi, qui, pour une troisième année de suite, avait été précédé des professionnels, a affiché complet. Parmi les 150 joueurs, une vingtaine de l’extérieur, notamment du Club Elm Ridge (Île-Bizard) et de Matane. Les joueurs ont d’ailleurs été épargnés par la pluie qui est tombée lundi.

Malgré le contexte de la COVID, les participants ont eu droit à des hot dogs le samedi et à un souper le dimanche, sans l’habituelle soirée dansante. L’organisation a remis pour près de 7 500 $ en prix.

Parmi les récipiendaires de prix, les champions des différentes catégories. Pour les classes individuelles, les gagnants sont Hugo Dechamplain pour le AAA, couronné au tout dernier trou face à son plus proche poursuivant Danny Leclerc, Jude Perreault dans le AA, Michel Lachance pour le A, Réal Jourdain dans le BB et Sylvain Labrie pour le B.

Les duos vainqueurs du volet par équipe sont René Gamache et Sylvain Delarosbil dans le A, Éric Lachance et Dominic Marceau dans le BB, Lucien Vigneault et Jean-Baptiste Morin dans le B, ainsi que Cora Lavoie et Michel Pelletier dans le CC.