Le Tournoi des Marchands est toujours aussi populaire

Les golfeurs professionnels de l’Invitation Quality Inn Sept-Îles/Uashat ont cédé le terrain du Club de golf Ste-Marguerite aux amateurs comme il se doit au lendemain de la compétition. Ils étaient 170, à prendre part au traditionnel Tournoi des Marchands qui en était à une 55e édition du 31 août au 2 septembre.

La compétition s’est déroulée en deux volets, un individuel pour les 74 joueurs inscrits et un en équipe pour les 48 duos participants. Outre les joueurs de la région, les autres provenaient de Labrador City, Matane, Amqui, Victoriaville, Québec, Sainte-Anne-des-Monts, Sherbrooke et Bromont.

Six joueurs ont été sacrés champions en solo, Al Pike de Labrador City dans le AAA, Gilles Demers dans le AA, Jason Hynes (Labrador City) dans le A, David Smith dans le BB, Stephen Nippard dans le CC et Tony Williams dans le B.

En équipe, les duos victorieux sont ceux de Denis Laflamme/Steve Tremblay pour le AA, Kanani Davis (Labrador City)/Blandine Jourdain pour le A, Isabelle Villeneuve/Dominique Jobin pour le BB et Claude Jomphe/Roger Laforge pour le CC.

S’il y avait une saine compétition sur le terrain, dans le chalet du Club Ste-Marguerite, l’esprit était à la fête le samedi avec la soirée dansante qui a attiré près de 175 personnes.

« La température était au rendez-vous et tout le monde est content de la fin de semaine. Merci aux bénévoles et à Sept-Îles Toyota pour son partenariat », a résumé le pro et gestionnaire du Club, Jean-Pierre Morin.

Le prochain rendez-vous « compétitif » de golf se mélangera avec le curling pour une autre année. Le Tournoi curling-golf sera disputé du 18 au 22 septembre. Quatre parties sont prévues sur les glaces et une ronde de 18 trous sur les allées de Ste-Marguerite. Les inscriptions se prennent par téléphone au 418 583-2488, poste 2.

Le Tournoi de fermeture est prévu pour le 28 septembre.