Le Tournoi de la Minganie s’ouvre avec le Mikun et les Gaulois

Jeudi 13 février, 16 h 45, le Mikun de Mani-utenam et les Gaulois de Port-Cartier atome B ouvriront le 38e Tournoi de la Minganie avec la première d’une trentaine de parties à l’aréna Denis-Perron de Havre-Saint-Pierre.

Au cours des quatre jours de compétition, ils seront six formations dans l’atome A et onze dans l’atome B à se disputer la victoire, en quête des grands honneurs de leur catégorie.

Les forces en présence proviennent de Sept-Îles, Mani-utenam, Port-Cartier, Natashquan, Unamen Shipu, Baie-Comeau, Pessamit, la Haute-Côte-Nord et, bien entendu, Havre-Saint-Pierre. Dans le B, on retrouve notamment la formation féminine des Nord-Côtières.

Les finales seront jouées dimanche après-midi, dès 13h50 pour celle atome B et à compter de 15h30 pour celle atome A. L’organisation décernera encore cette année des trophées pour les joueurs défensif et offensif dans chacune des classes et pour le joueur du tournoi, toutes catégories confondues. Quant au trophée Pier-Luc Boudreau, il se retrouvera dans les mains du plus gentilhomme.

La cérémonie d’ouverture est à l’horaire pour vendredi vers 18 h 30. Les jeunes de la MAHG (samedi 15 h 40) et ceux du novice (dimanche 12 h 30) vivront aussi le Tournoi de la Minganie. Pour suivre le déroulement, vous pouvez consultez la page Facebook de l’Association du hockey amateur de Havre-Saint-Pierre.

Horaire complet ICI.

