Le Tournoi de la Dinde a attiré 40 équipes

Le classique de Roland Hi! Ha! Tremblay, Le temps d’une dinde, et les goulougoulous ont été entendus plus d’une fois au Club de curling de Sept-Îles du 6 au 8 décembre, à l’occasion du traditionnel Tournoi de la Dinde.

Le plus vieux tournoi au Club de curling de Sept-Îles s’est avéré un véritable succès, avec la participation de 40 équipes, plusieurs comptant des non-membres. Il faut reculer de deux ou trois ans pour la dernière compétition dans l’édifice du 21, rue Comeau, avec autant de formations inscrites.

« De voir 40 équipes, ça fait chaud au cœur. Il y avait une très belle ambiance et la formule mise de l’avant par Gilles Briand (un des responsables du tournoi) a été appréciée », souligne Marie-Ève Beaulieu, membre du conseil d’administration du Club de curling de Sept-Îles.

L’organisation a sacré deux équipes comme gagnantes, une pour les points cumulés, celle d’André Lessard (avec comme coéquipier Noël Ross, Annette Hautcoeur et Liam Bergeron), et une par tirage au sort, celle de la famille de Yannick Michaud, avec sa blonde Nadia Tremblay et leurs deux enfants.

Ce n’est cependant pas le hasard, mais grâce à un peu de chance qu’ont été connus les gagnants du lancer de la dinde. Gaétan Lavoie a été le plus précis, plaçant la volaille à deux pouces du piton. Pour la deuxième place, c’est un Jauron, pas Philippe cette fois, (un des deux meilleurs des trois dernières années), mais le paternel, Richard, qui a enfin détrôné fiston, avec un résultat de quatre pouces et trois quart.

Le prochain tournoi au Club de curling de Sept-Îles se jouera également dans une ambiance festive. Le Tournoi des Fêtes est prévu du 26 au 29 décembre. Vous trouverez les informations au www.curling7iles.com.