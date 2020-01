Le Tournoi Bout’Souffle répond encore aux attentes

L’Association de ringuette de Sept-Îles a largement occupé les plages de l’horaire de l’aréna Guy Carbonneau vendredi, samedi et dimanche. L’édition 2020 de son Tournoi Bout’Souffle a mis aux prises quelques 100 joueuses de Sept-Îles et de Havre-Saint-Pierre, réparties en 27 équipes dans les catégories novice, atome, benjamine et junior/cadette. Les jeunes du moustique figuraient aussi dans le nombre.

Le tournoi joué à trois contre trois s’est bien déroulé aux dires du président de l’Association, Frédéric Lesage, et de la vice-présidente, Lisa-Marie Gallant. Ils lèvent leur chapeau au responsable du Tournoi Bout’Souffle 2020, Éric Sénéchal. « Il a très bien fait ça. On va lui redonner l’an prochain », ont-ils renchéri.

Comme lors des dernières années, l’organisation a récompensé son arbitre de l’année par la remise de la plaque Dionne-Maher, en hommage à Denis Dionne et Norbert Maher qui se sont longtemps dévoués comme officiels. La récipiendaire pour l’honneur en 2019-2020 est Marie-Pier Desrosiers.

St-Bruno

L’Association de ringuette de Sept-Îles ne fera pas de jalouses parmi ses équipes pour le Tournoi de St-Bruno à venir du 31 janvier au 2 février. Ses huit formations, allant du moustique à l’intermédiaire, y participent.

Résultats des finales

Novice

Or : N4 (Anaïs Lacasse, Laurence Paquette, Lorie Picard et Eloïse Boulet, gardienne de but) 3

Argent : N7 (Ève Jourdain, Mélina Cyr, Shelby Jourdain et Alexe Picard, gardienne de but) 2

Bronze : N6 (Léa Sergerie, Alexanne Boudreau et Juliette Beaudin)

Atome

Or : A4 (Naélie Richard, Pearl Pinette, Paulyma Pinette et Mia-Maude Jérôme, gardienne de but) 1

Argent : A1 (Julianne Lacroix, Emma Villeneuve, Gabrielle Vollant et Kyle Jérôme, gardienne de but) 0

Bronze : A2 (Atianna Vollant, Marie-Christina Jourdain et Juliette Cyr)

Benjamine

Or : B4 (Marie-Joëlle Nadeau Cyr, Mercedes St-Onge, Élodie Cyr et Sara-Maude Deschênes, gardienne de but) 2

Argent : B5 (Anita Simon, Marion Landry, Camille Beaulieu et Audrey-Ève Labelle, gardienne de but) 1

Bronze : B1 (Livia DaCosta, Sidney Tremblay et Brooke Fortin Cormier)

Junior/Cadette

Or : JC1 (Marilou Thériault, Ève Bernatchez, Laeticia DaCosta et Jade Deschênes, gardienne de but) 1

Argent : JC5 (Nellie Bourgeois, Sara Lesage, Britannie Vigneault et Allyson Vigneault, gardienne de but) 0

Bronze : JC7 Maé Lachance, Maryane Boudreault et Julia Mallet