Le terrain synthétique pourrait devenir le terrain Helder Duarte

Helder Duarte, décédé subitement dans la nuit du 20 au 21 février dernier, pourrait bien voir son nom être associé à un lieu, et même plus, à Sept-Îles.

Le maire Réjean Porlier se dit ouvert à toutes idées. Et ces idées viendront certainement du Club de soccer Nordsoc, qui pense au terrain synthétique. «On souhaite faire une demande à la Ville pour le terrain», a indiqué la présidente de l’organisme, Mélanie Albert.

Le club a déjà fait part de ses intentions à ses homologues lors de la dernière rencontre de l’Association régionale de soccer Côte-Nord, tenue le 23 février à Port-Cartier.

«On en a parlé par la suite avec notre C.A.», a ajouté Mme Albert. D’autres idées pourraient également germer de l’organisation du ballon rond septilien, notamment «un prix en son honneur».

Pleinement mérité

Helder Duarte aura été plus qu’un ambassadeur pour le soccer et il le restera certainement. Il se faisait un grand défenseur du développement du soccer sur la Côte-Nord et dans son patelin natal, Sept-Îles.

Deux jours avant son décès, des gens du Club Nordsoc discutaient avec lui pour des projets. «Il travaillait toujours pour notre cause», a souligné Mélanie Albert.

Contribution reconnue

Le Club Nordsoc ne devrait pas avoir de difficultés à vendre sa salade auprès des instances de la Ville de Sept-Îles. «C’est certain qu’on faire de quoi pour Helder, on n’est fermé à aucune suggestion», a mentionné le maire Réjean Porlier. Ce pourrait être le terrain du projet de complexe sportif, comme toute autre idée, comme celle du terrain de soccer synthétique actuel.

«Tout le monde reconnaît la contribution qu’Helder a eue. Il faut juste choisir la bonne idée», a-t-il conclu.