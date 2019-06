Le temps est aux semences au Potager du Nord

Les maîtres dans l’art de l’horticulture vous le diront, il faut attendre la pleine lune de juin avant de mettre en terre les semences du jardin. Le Potager du Nord, situé à Rivière-Pentecôte a plusieurs produits certifiés biologiques à vous offrir.

René Gauthier est originaire de Rivière-Pentecôte et n’a jamais quitté son patelin. Il demeure dans la maison de son grand-père avec sa conjointe Mélanie Tremblay et sa petite fille.

«Moi je ne viens pas de la région, mais je suis tombée en amour avec la culture nord-côtière», partage Mélanie.

En 2016, René et Mélanie ont décidé de créer leur propre potager, sur les petites terres de Rivière-Pentecôte. L’entreprise est certifiée biologique, ce qui implique que chaque année un inspecteur vient s’assurer que tout y est fait dans le respect de l’environnement.

«Certifié biologique, ce n’est pas seulement enrayer les pesticides et les produits chimiques, c’est bien plus que ça. Il faut toujours travailler avec des méthodes de prévention tel que les filets anti-insectes, donc on règle à la base, pas besoin d’insecticides», précise Mélanie.

René et sa conjointe ne font pas juste fertiliser une culture, ils nourrissent un sol qui devient profitable pour un vaste écosystème, tel que les oiseaux.

Un apprentissage inspirant

Mélanie est heureuse de voir sa fille grandir dans le milieu maraîcher. Elle constate que la petite développe de la patience, un émerveillement de la nature et une conscience sociale.

«Ma fille sème, désherbe, elle vend, elle aime ça et elle dit qu’elle veut faire ça plus tard. Ce qu’elle a cultivé, elle est fière d’apporter ça comme collation à l’école», ajoute-t-elle.

Ah les mauvaises herbes!

La définition de mauvaise herbes laisse place à beaucoup d’interprétation. Aussi nommée adventice, elle serait une plante indésirable dans les cultures. Mélanie se questionne à savoir pour quels motifs elle est autant détestée par les gens.

«Ok l’herbe à puce, l’herbe à poux, mais sinon faut avoir une meilleure tolérance envers ces plantes. Elles ne sont pas néfastes, elles ont même des côtés positifs. Nous n’avons qu’à penser au pissenlit, qui est une fleur mal aimée des gens. Ce n’est pas une mauvaise herbe, c’est une fleur sauvage», conclut Mélanie.

Le Potager du Nord vend exclusivement des produits qu’il cultive. Les propriétaires font des paniers de fruits et légumes chaque semaine, pour les membres qui se sont inscrits au préalable. Il est également possible de se procurer des boutures diverses pour le jardin.