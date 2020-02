Le temps d’une soirée pour Kalembourg….

Le temps d’un soir, d’une bière (ou plus), les Nord-Côtiers, aujourd’hui fin trentaine, voire dans la quarantaine, se sont certainement rappelé des souvenirs en voyant ces hommes réunis ensemble sur cette photo prise au début de la semaine à la microbrasserie La Compagnie, et publié sur Facebook.

Oui! Il s’agit des membres du temps du groupe Kalembourg, milieu des années 90, début 2000, Yves Normand, Benoît Cormier, Louis-Jean Cormier, Martin Pelletier, Alexandre Bezeau et Luc Charest. Est-ce qu’il a quelque chose qui se trame?, lance ce dernier dans sa publication! Il est toujours permis d’espérer de les retrouver sur scène un jour et d’entendre Je m’écrase et Jamaïca! Plusieurs le souhaitent d’après les commentaires. À suivre…